Fase 3: Crimi, 'bene numeri Rem, Stato c'è'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Un'altra buona notizia. Manteniamo alta l'attenzione nei confronti di chi in questa grave emergenza ha perso qualsiasi forma di reddito e ha estremo bisogno di aiuto. Grazie a Nunzia Catalfo e a chi ha reso possibile questa misura.

Non ci fermiamo, lo Stato c'è". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S Vito Crimi, commentando i numeri resi noti dalla responsabile del Lavoro, con l'avvio da parte dell'Inps delle procedure di pagamento per le prime 67mila domande di reddito di emergenza.