Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Non credo ci sia spazi per condoni ma c'è la necessità che l'Italia debba seguire un percorso di modernizzazione verso la riduzione della circolazione del contante. E' stato peraltro oggetto della discussione in occasione della legge di bilancio.

Ci vuole maggiore coraggio per andare in questa direzione". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano a 'Sky Tg24'.