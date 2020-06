Riciclaggio: Gdf porta via documenti e materiale informatico da casa Pivetti

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Documenti e materiale informatico sono stati portati via dagli uomini della Guardia di finanza di Milano che stamane, in zona Porta Venezia, hanno perquisito l'abitazione di Irene Pivetti coinvolta in un'inchiesta della procura meneghina. L'indagine, affidata al pm Giovanni Tarzia, sarebbe legata a un'ipotesi di riciclaggio.

Il lavoro degli inquirenti si è svolto finora nel massimo riserbo e l'inchiesta, da quanto si apprende, è precedente allo scandalo delle mascherine che ha coinvolto di recente l'ex presidente della Camera.