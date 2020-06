Ue: Gualtieri, 'grazie Centeno per tuo contributo essenziale per bene Europa'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Grazie Mario Centeno per il tuo straordinario lavoro come Ministro delle Finanze in Portogallo e, da Presidente dell’Eurogruppo, per il tuo essenziale contributo per il bene di tutta l’Europa. Ad maiora!". Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri dopo che Centeno, presidente dell'Eurogruppo, ha annunciato che si dimetterà il 15 giugno da ministro delle Finanze del Portogallo e cesserà di essere presidente dell'Eurogruppo il prossimo 13 luglio.