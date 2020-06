Usa: Bagnai, 'Sassoli prenda distanze da portavoce Parlamento europeo'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “È inaccettabile che il portavoce del Parlamento europeo si rivolga al Presidente degli Stati Uniti dandogli dell’idiota su Twitter, come riportato oggi da organi di stampa nazionali”. Lo afferma il senatore della Lega Alberto Bagnai, presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama.

“Chiediamo che il presidente del Parlamento europeo -aggiunge- prenda immediati provvedimenti in merito. L’Unione europea, che millanta di essere un progetto di pace, non può permettersi che figure così esposte mediaticamente come quella di portavoce del Parlamento si lascino andare ad aggressioni becere, indipendentemente da quale sia la sede in cui ciò accade".

"I rapporti fra Unione europea e Stati Uniti sono già sufficientemente tesi per motivi economici, in particolare a causa dell’abnorme surplus estero tedesco, portato avanti in sprezzante violazione delle regole europee.

In un simile contesto, dichiarazioni sconsiderate rischiano di incidere su equilibri politici ed economici con grave pregiudizio delle nostre imprese e dei nostri cittadini e non possono essere accettate dalla presidenza, e tanto meno da una presidenza italiana".