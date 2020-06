Coronavirus: Conte, commissione inchiesta? 'Ben vengano tutte le indagini'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Una commissione d'inchiesta parlamentare sul Covid19? "Tutte le indagini e le inchieste ben vengano, i cittadini hanno il diritto di conoscere e noi che abbiamo responsabilità di rispondere. Se c'è la richiesta di istituire un'indagine parlamentare non sta a me commentarla ma al Parlamento decidere, ed è giusto che ci si renda subito disponibili.

Per quanto riguarda" l'emergenza affrontata sin qui, "in tutti questi mesi abbiamo sempre comunicato in modo molto trasparente, sono tranquillo ma non lo dico con arroganza, ma con la consapevolezza di chi ha agito in scienza e coscienza". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.