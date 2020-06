Coronavirus: Conte, 'pm? Non sono affatto preoccupato, riferirò in serenità'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Le cose che dirò al pm, come persona informata sui fatti, non le posso anticipare. Riferirò doverosamente tutti i fatti a mia conoscenza. Non sono affatto preoccupato, il mio non è un atteggiamento di arroganza o di sicumera, ci confronteremo venerdì e riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza in piena serenità".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando nel piazzale antistante Palazzo Chigi.