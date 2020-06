Egitto: Conte, 'appena possibile riferirò a commissione Regeni'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Sul caso delle commesse all'Egitto, che ha visto la commissione d'inchiesta sul caso Regeni e la famiglia dello studioso ucciso e torturato salire sulle barricate, "ho urgenza di riferire in commissione parlamentare. Io andrò assolutamente, anche se mi dicono che non è usuale che un presidente del Consiglio riferisca in una commissione d'inchiesta.

Ma io, appena possibile, sarò davanti alla Commissione a riferire. Se non fossi stato convocato" dall'organismo parlamentare "vi avrei risposto nel merito e nel dettaglio, ma riferirò dettagliatamente in Commissione, poi anche a voi". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.