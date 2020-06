Elezioni: Borghi (Pd), 'per ritardi Zaia cerchi responsabilità tra alleati'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Zaia non sia generico, ma si rivolga ai suoi alleati di Fratelli d’Italia che stanno bloccando il Parlamento per chiedere uno slittamento all’infinito della data delle elezioni e di Forza Italia che pretende di non fare l’election day.

Se dipendesse da noi, il decreto sarebbe già stato da tempo licenziato. Le responsabilità su chi stia bloccando i lavori sono molto chiare, e stanno tutte nel campo del centrodestra a cui appartiene il presidente Zaia”. Lo afferma Enrico Borghi, componente della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.