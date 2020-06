Elezioni: prosegue confronto su decreto, anticipata sospensione seduta

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Prosegue il confronto tra maggioranza e opposizione sul decreto legge relativo alla data delle prossime elezioni regionali, amministrative e del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Su proposta di Roberto Giachetti, di Italia viva, accettata da Fratelli d'Italia, si è passati subito al voto dell'emendamento in discussione, anticipando così la chiusura della seduta mattutina, prevista per le 13, in modo da favorire la ripresa della discussione per arrivare ad una mediazione che consenta di superare la dura opposizione di Fratelli d'Italia rispetto alla data della consultazione fissata per il 20 e 21 settembre.