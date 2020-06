Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Stiamo predisponendo un Dpcm" su "alcuni interventi in scadenza, ma nulla che cambi completamente il quadro attuale. Vedo dei cittadini molto responsabili, vedo un'Italia pronta ad affrontare questa nuova fase. Dobbiamo mantenere il distanziamento, se non c'è distanziamento indossare mascherine ma non possiamo tenere un Paese fermo".

Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.