Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Non serve nessuna legge. Il governo e il Parlamento tengano conto della preoccupazione dei vescovi sulla deriva liberticida in corso. Già oggi il codice penale punisce atti di violenza e discriminazione. È molto pericoloso e discriminatorio limitare la libertà di tutti per privilegiare le ideologie di pochi".

Lo afferma il senatore della Lega Simone Pillon, vicepresidente della commissione parlamentare Infanzia e adolescenza.