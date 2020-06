Lodi: truffa e peculato, arrestato ex amministratore pubblico (3)

(Adnkronos) – Nel 2018, avendo la tutela provvisoria di una sua concittadina "ne ha falsificato il testamento olografo consentendo al Comune di ereditare tutti i beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 1 milione di euro". Dopo l'impugnazione del testamento da parte dei congiunti "ha sollecitato gli stessi a rinunciare all’azione civile di accertamento dell’autenticità, offrendogli la cessione di alcuni terreni di proprietà dell’asse ereditario non ancora alienati dal Comune ad un prezzo di molto inferiore a quello di mercato promettendogli di restituirgli la somma pagata per l’acquisto, in contanti", secondo la tesi degli investigatori.

L’indagato, durante uno dei suoi mandati, avrebbe gestito una "licitazione privata del Comune alterandone il funzionamento, permettendo ad uno dei partecipanti di rimodulare le proprie offerte in modo da aggiudicarsi i beni all’asta al prezzo più conveniente, a scapito degli altri concorrenti e dello stesso Comune". Le indagini, infine, "hanno permesso di riscontrare che una persona anziana affetta da parziale infermità psichica è stata indotta a formare un testamento olografo nel quale gli indagati erano costituiti eredi del patrimonio mobiliare ed immobiliare".