Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Le minacce di morte non sono opinioni politiche e vanno condannate con durezza da tutti i partiti. Solidarietà a Luigi Di Maio per gli attacchi subiti. Non fermiamoci, andiamo avanti a testa alta per il bene del Paese!”.

Lo scrive su Twitter Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle.