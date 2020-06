Università: dall’11 giugno Cattolica presenta online master e postlaurea (2)

(Adnkronos) – Sono 195 i master di primo e secondo livello, di cui 14 erogati in lingua inglese, previsti per l’anno accademico 2020/21. Saranno quelli delle sedi padane, Milano, Brescia, Piacenza e Cremona, a esordire sul palco digitale nella settimana in programma dall’11 al 18 giugno, mentre dal 18 al 26 spetterà a quelli del campus di Roma.

Sette i nuovi master che entrano nel panorama dell’offerta 2020/21 delle sedi padane focalizzati su diversi ambiti disciplinari: si va dalla user experience in Psicologia (in lingua inglese) alla ‘mentalizzazione’ in psicologia clinica, dal sovraindebitamento e insolvenza al marketing delle agro-forniture, dalla robotica educativa alla comunicazione sanitaria e alle emergenze ecologiche. A questi si affiancano due nuove scuole di specializzazione in Neuropsicologia e in Psicologia clinica.