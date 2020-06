Coronavirus: Gori, 'Regione ha secretato dati decessi per provincia' (2)

(Adnkronos) – Il sindaco ha aggiunto altre osservazioni, sempre su Twitter, legate ai dati comunicati dalla Regione Lombardia. E in particolare che, oltre ai dati sui decessi, "non vengono comunicati neanche i dati dei positivi covid divisi per singolo comune".

E ancora: "Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche.

Spero che il nuovo dg della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza". La Regione, in una nota, ha fatto presente al sindaco che "i dati comunicati sono sempre gli stessi".