Fase 3: bozza family act, aiuti affitto prima casa per giovani under 35**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Una norma anti 'bamboccioni', che porta con se la volontà di favorire l'inversione di dati demografici da brivido sul fronte natalità. Nel ddl famiglia -oggi in Cdm- c'è anche un aiuto alle giovani coppie, per fasi sì che mettano su famiglia prima dei 35 anni d'età.

"Sostenere le giovani coppie – si legge infatti nella bozza di ddl in possesso dell'Adnkronos – composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa".