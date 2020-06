Fase 3: bozza Family act, contributo per rette nido e materne, anche al 100%

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Contributo a copertura delle rette di asili nido e scuole materne, fino al 100%. E' quanto prevede il testo del family act che approderà oggi in Consiglio dei ministri, anticipato dall'Adnkronos. "Sostenere le famiglie con interventi di sostegno con contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, asili nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni", si legge infatti nel testo.