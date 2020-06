Fase 3: bozza family act, detrazioni fiscali per affitto figli universitari**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Detrazioni fiscali dei libri dei figli all'università, ma anche dell'affitto dei fuorisede. E' quanto prevede il testo del family act, in possesso dell'Adnkronos, che il Consiglio dei ministri punta ad approvare oggi.

"Sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri universitari per ciascun figlio o figlia maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari – si legge infatti nel testo – sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per le figlie e i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario".