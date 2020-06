Fase 3: Spaziani Testa, 'pare Imu non basti a mandare in rovina proprietari'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – ''Pare che l'Imu ancora non basti per mandare in rovina i proprietari. Il Governo vuole istituire il "fascicolo del fabbricato" (ancora? dopo le mille bocciature da parte dei giudici?) e la “certificazione di sostenibilità degli immobili” (qualunque cosa voglia dire).Chi paga?''.

Lo scrive in un tweet il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.