Luperi (Adnkronos): 'Serve comunicazione intonata al sentimento'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “In un momento di crisi, l’attenzione delle persone da un certo punto di vista aumenta ma cambia il sentimento. Quindi serve una comunicazione che sia intonata al sentimento delle persone”. A dirlo Federico Luperi, direttore innovazione e nuovi media Adnkronos nel corso del Forum della Comunicazione in ‘live streaming’, il principale appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement.

“La comunicazione non va interrotta – sottolinea – ma bisogna risintonizzarla nel più breve tempo possibile, e laddove possibile, non limitarla al momento ma cercare di dargli comunque un traguardo verso il medio, lungo periodo. Questa è la sintesi di quello che avete detto tutti come professionisti ed è quello che avete messo in pratica nella vostra quotidianità”.