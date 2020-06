Ocse: in primo trimestre calo record pil g20 a -3,4%, in Cina -9,8%

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Calo record del pil nei paesi del G20 nei primi tre mesi del 2020. Il pil, infatti, ha registrato una flessione del 3,4% nel primo trimestre dell'anno, il maggior calo registrato dal 1998. Lo rende noto l'Ocse in un comunicato ricordando che nel primo trimestre del 2009, cioè nel picco della crisi economica, il pil aveva registrato un calo dell'1,5% nei paesi del g20.

Nel primo trimestre in Cina il pil ha registrato una flessione del 9,8% mentre in Francia e in Italia il calo è stato per entrambi del 5,3%. In Germania il pil ha registrato un calo del 2,2%, in Canada del 2,1% e nel Regno Unito del 2%. In Brasile la flessione è stata dell'1,5%, negli Usa e in Corea del Sud il calo è stato dell'1,3%. In Messico -1,2%, in Indonesia -0,7%, in Giappone -0,6% e in Australia -0,3%.

Solo in India (+0,7%) e in Turchia (+0,6%) il pil è cresciuto nel primo trimestre.