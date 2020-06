Coronavirus, "negli Usa 200mila morti entro settembre"

Washington, 12 giu. (Adnkronos) – Entro settembre, negli Stati Uniti ci potrebbero essere altri 100mila morti a causa di complicanze legate al coronavirus, portando a duecentomila il totale delle vittime. E' quanto ha dichiarato il direttore dell'Harvard Global Health Institute, Ashish Jha, al giornale 'Today'.

''Il coronavirus non scomparirà per magia – ha affermato – e anche se ipotizziamo che l'andamento resterà piatto per tutta l'estate, che nulla peggiorerà, si tratta di 800 morti al giorno, sono 25.000 al mese. Tra tre mesi e mezzo, aggiungeremo altre 87-88mila persone e arriveremo a 200mila a settembre''.

Intervistato dalla Cnn, Jha ha detto di non credere che l'estate porterà un drastico calo dei casi. Potrebbe registrarsi un calo in Massachusetts, New York, New Jersey e Connecticut, ma i casi sono in aumento in Arizona, Texas, Florida e Caroline.

"Quello che voglio è che le persone indossino le mascherine, voglio che mantengano il distanziamento sociale e quello che voglio, quello che ho sempre desiderato, è permettere la tracciabilità in modo da poter uscire in sicurezza e sopprimere il virus", ha detto. Ma '''non lo stiamo facendo. Quindi avremo purtroppo altre 25mila morti al mese fino a settembre. E poi continuerà. Non sparirà magicamente''.