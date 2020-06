Fase 3: al via Stati generali economia, Conte lancia sfida per rilancio Paese/Adnkronos

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Dovevano partire già oggi, ma il muro del centrodestra ha fatto slittare l'avvio di un giorno: gli Stati generali dell'Economia cominceranno domani in mattinata, nella splendida cornice di Villa Pamphili. Obiettivo, avviare un confronto con tutti "coloro che sono pronti a rimboccarsi le maniche per far ripartire subito l'Italia".

Copyright Giuseppe Conte. L'avvio è in pompa magna, attesi i contributi della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il commissario europeo ed ex premier Paolo Gentiloni, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. E ancora la numero uno della Bce Christine Lagarde, la direttrice del Fmi Kristalina Gheorghieva, il segretario generale dell'Ocse Angel Gurrìa. Nonché il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: dovrebbe anche lui prendere parte ai lavori.

Lavori blindati, con Villa Pamphili inaccessibile anche ai giornalisti se non per un breve punto stampa nella giornata di domani.

"Non sarà una passerella", ha tenuto a rimarcare del resto lo stesso presidente del Consiglio in un'intervista rilasciata ai maggiori quotidiani nazionali proprio in vista dell'evento. Di cui non è ancora stato reso noto il programma definitivo, che dovrebbe essere diffuso in serata.

Di certo c'è che domani apriranno i lavori i 'big' internazionali, mentre da lunedì si entra nel vivo del confronto con le parti sociali. Un confronto serratissimo che si prolungherà fino al prossimo weekend, intervallato dalle comunicazioni in Parlamento del premier e dal Consiglio europeo.