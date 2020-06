Fase 3: Boccia, 'Regioni ed Enti locali saranno a Stati generali'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Le Regioni, così come gli Enti locali, saranno protagoniste degli Stati generali, così come tutti i corpi intermedi. Il programma non è ancora ufficiale, come si fa a non ascoltare i presidenti di Regione, i sindaci, i presidenti di Provincia quando si devono raccogliere le istanze dei territori italiani? Erano nel programma, ci sono sempre stati, quando verrà fuori il programma tutti potranno dire la loro, perché abbiamo bisogno del loro punto di vista".

Lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ospite di 'Zapping' su Radiouno Rai.