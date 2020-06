Fase 3: Cassese, 'Conte esca dai media e ascolti alti dirigenti Stato**

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Mi accontenterei" che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "uscisse una buona volta dai media e che entrasse almeno nella cronaca. Se intanto il governo ascoltasse gli alti dirigenti dello Stato, già sarebbe un passo avanti".

Lo ha affermato l'ex giudice costituzionale Sabino Cassese, intervistato da Giovanni Minoli su Radiouno Rai a 'Il Mix delle 5'.

"Quando si va a teatro e si spengono le luci della ribalta -ha aggiunto- di solito non rimane nulla. Noi abbiamo assistito ad uno spettacolo, c'era qualcuno sul palcoscenico e noi in platea, purtroppo in qualche caso con i danni che abbiamo subito".