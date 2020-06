Bagheria (Palermo), 12 giu. (Adnkronos) – "Non ho scaricato l'app 'Sicilia Sicura' non per controindicazioni. Ma se l'ordinanza impone l'obbligo la scarico. Ho già i miei processi, non ne voglio un o in più". Così il leader della Lega Matteo Salvini oggi in Sicilia.

L'app non è obbligatoria ma un invito della Regione siciliana a scaricarla per le persone non residenti che arrivano in Sicilia.