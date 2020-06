Regeni: Salvini, 'io chiesi giustizia e chiarezza, ora governo litiga anche su questo'**

Bagheria (Palermo), 12 giu. (Adnkronos) – "Non so che trattative ci sono state e che business c'è in corso con L'Egitto, ricordo che quando io incontrai Al Sisi chiesi chiarezza e giustizia. Adesso il governo litiga anche su questo. Conte ha fatto una cosa e Di Maio ha detto il contrario.

Litigano su Egitto, su Mes, su Alitalia". Lo ha detto Matteo Salvini sul caso Regeni, da Bagheria (Palermo).