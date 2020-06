Palermo, 13 giu. (Adnkronos) – "Un altro naufragio a largo della Libia. Su 30 persone, si sono salvati in 18. Per troppo tempo si è tergiversato sulla pelle altrui, in Italia e in Europa. Anche una sola persona in pericolo va tratta in salvo.

Lo dicono le regole del mare, ma soprattutto la nostra coscienza". Così, su Twitter, la ministra all'Agricoltura Teresa Bellanova.