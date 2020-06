Coronavirus: Zaia, 'pronti a comprare vaccino dopo ok Aifa'

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – "E' uno scenario in grosso movimento e fra tre mesi sarà un altro mondo, chi porta a casa il vaccino o un test rapido sicuro sarà come avere il test per la gravidanza o per la glicemia in casa.

Vuol dire che il virus l'hai gambizzato". Così il presidente del Veneto Luca Zaia durante la conferenza stampa sull'emergenza sanitaria. "Ci vuole prudenza sugli scenari, ma se i vaccini verranno autorizzati dall'Aifa noi siamo pronti a ordinarli e a comprarli. La vaccinazione non è obbligatoria, è fortemente raccomandata, ma noi dobbiamo mettere in condizione i veneti a vaccinarsi", conclude Zaia.