Camera: Fico, 'mercoledì Conte in Aula, comm. Bilancio a tempo pieno su dl rilancio'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Questa settimana alla Camera i lavori iniziano con il voto finale del decreto Elezioni in programma questo pomeriggio. Mercoledì mattina ci sarà invece l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo informale previsto alla fine di questa settimana, nel pomeriggio confermato il question time in diretta televisiva".

Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, aggiornando, come di consueto, sui lavori settimanali di Montecitorio.

"L’Aula si riunirà poi venerdì per la discussione generale del decreto su intercettazioni e sulle misure in materia di ordinamento penitenziario. Intanto la commissione Bilancio – scrive ancora Fico – potrà lavorare a tempo pieno sul dl Rilancio, un decreto impegnativo, il più denso arrivato dall'inizio della legislatura a oggi. Le altre commissioni svolgeranno diverse audizioni su proposte di legge che saranno in calendario dell'Aula nelle prossime settimane e su altri temi di rilevante attualità".