Centrodestra: Salvini, 'domani a Roma, sento più alleati che miei genitori'

Castelli Calepio (Bg), 15 giu. (Adnkronos) – "Domani torno a Roma, mi sento più spesso con gli alleati che con i miei genitori, cerchiamo di farci trovare pronti, per l'Italia non per Salvini". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Castelli Calepio in provincia di Bergamo.