Fase 3: Coldiretti Sicilia, 'centinaia di fattorie didattiche pronte per i bambini'

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) – "Le fattorie didattiche della Sicilia possono aiutare i genitori accogliendo i bambini in sicurezza con attività educative a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta". Lo rileva Coldiretti Sicilia sottolineando che nell'isola sono un centinaio le aziende didattiche accreditate.

Un "imparare-facendo" per i bambini che in questi luoghi entrano in contatto con la natura e gli animali. "L’obiettivo – precisa Coldiretti Sicilia– è quello di formare bambini consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con il cibo che si porta in tavola ogni giorno". "Le fattorie didattiche – commenta Margherita Scognamillo responsabile regionale Donne Impresa – rappresentano il luogo ideale per le norme di sicurezza, distanza e igiene e per i bambini trascorrere le ore in campagna significa riuscire a trasmettere la conoscenza e l’amore che oggi rappresentano le basi per la consapevolezza futura.

Il valore aggiunto delle fattorie didattiche dell’Isola è la sicurezza per la collettività realizzata da persone con alta specializzazione con tutela, attenzione e cura".