Fase 3: Conte a sindacati, 'insieme per trasformare crisi in opportunità'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Insieme per trasformare la crisi in opportunità. E' l'invito che il premier Giuseppe Conte ha rivolto ai sindacati, in occasione degli Stati generali dell'Economia in corso a Villa Doria Pamphili.

"Noi non dobbiamo entrare nel mondo dell’azienda e imporre a chi ha messo su un’attività per creare dei profitti di alterare le loro iniziative rispetto a questo obiettivo – le parole del premier – Noi chiediamo e dobbiamo contribuire affinché si diffondano le best practices riuscendo ad additare agli imprenditori formule di successo sperimentate da altri colleghi.

Questa credo sia la formula più corretta per promuovere la responsabilità sociale di impresa".

"Si tratta di un valore fondamentale, tanto più nella prospettiva di un nuovo paradigma socio-economico, perché l’imprenditore non è solo responsabile verso l’attività economica, ma ha anche una responsabilità giuridica, sociale, morale nei confronti di tutta la comunità in cui opera. Abbiamo la possibilità lavorando insieme, facendo queste cose, che non sia solo uno slogan il trasformare questa crisi in opportunità", conclude il presidente del Consiglio.