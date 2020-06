Fase 3: Conte ringrazia Colao, 'contributo importante'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – E' in corso a Villa Pamphilj la seconda giornata della serie di incontri 'Progettiamo il Rilancio'. Stando a quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ringraziato Vittorio Colao e tutta la task force per il lavoro effettuato, "di ampio respiro, che è stato un contributo importante per il confronto di questi giorni ai fini dell'elaborazione del piano di rilancio del governo".

Colao ha introdotto il suo intervento con il ringraziamento al presidente Conte, a tutta la squadra di ministri e agli uffici per "la proficua collaborazione di queste settimane". Presenti i ministri Dario Franceschini, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Francesco Boccia, Giuseppe Provenzano e la viceministra Emanuela Del Re.