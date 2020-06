Fase 3: Conte, 'sostegno a lavoratori o costi sociali insostenibili'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Un obiettivo qualificante della nostra azione è garantire a tutti i lavoratori una cintura di protezione sociale per prevenire dei costi sociali che altrimenti non potremmo reggere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nella sua introduzione nell'incontro con i sindacati a Villa Doria Pamphili, per gli Stati generali dell'EConomia.

"Abbiamo per altro, proprio a questo fine, predisposto un decreto-legge, che adotteremo oggi stesso in un consiglio dei ministri che si svolgerà a margine degli incontri odierni – grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto rilancio”, ha rimarcato il presidente del Consiglio.