Fase 3: Musumeci, 'stati generali inutili, governo non ha progetto per Mezzogiorno'

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) – Gli Stati generali sono "inutili perché il governo non ha un progetto per il Mezzogiorno e quindi non ha un progetto per la proiezione mediterranea. Sarebbe bastato mettere assieme i governatori del sud e capire di quali esigenze abbiamo bisogno.

Serve pragmatismo e buona volontà". Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, ospite di Tagada' su La7.