Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Seppur con i limitati mezzi a disposizione, in una prima fase si è intervenuti distribuendo dove più era necessario, con un intervento cosiddetto 'a pioggia', e adesso si sta studiando una seconda fase che dovrà essere più raffinata e attenta ai settori produttivi".

Lo dice Romano Prodi in un'intervista al Think magazine “Riparte l’Italia”, a proposito degli interventi economici del governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.