Fase 3: Rosato, 'a Stati generali seguano dl, a Paese serve concretezza'**

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Ci attendiamo che, dopo gli Stati Generali dell’economia, arrivino decreti per sbloccare i cantieri, che si definisca come far ripartire a settembre la scuola e come semplificare la vita alle aziende". Così Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, durante la trasmissione IV Live.

"Bisogna risolvere i problemi degli italiani con azioni concrete, dando una mano alle famiglie e facendo ripartire l’economia. Si crea lavoro e si riparte solo sbloccando gli investimenti – conclude il vicepresidente della Camera – utilizzando modelli che hanno funzionato negli anni".