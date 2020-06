Fase3: Conte, 'non c'è all'orizzonte una patrimoniale'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Non c'è assolutamente una patrimoniale nel nostro orizzonte di quest'anno o del prossimo anno". Lo assicura il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Il risparmio privato è una risorsa del nostro Paese, lo stanno dimostrando le emissioni di Btp – aggiunge il presidente del Consiglio – Dobbiamo cercare di sollecitare che questo risparmio si indirizzi verso obiettivi specifici".

Conte invita dunque a immaginare "la transazione energetica finanziata dal risparmio degli italiani. Il risparmio privato è una forza del nostro Paese, ma non in termini di una tassa patrimoniale ma di coinvolgimento in progetti".