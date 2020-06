M5S: Alfieri (Pd), 'bene smentita Casaleggio, dissipare ogni ombra'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “È importante che Casaleggio abbia smentito subito sui finanziamenti venezuelani al suo movimento. Sulle scelte politiche verso il governo venezuelano con M5S abbiamo sempre avuto posizioni diverse. Non è un mistero. Ma non è questo il punto. Oggi davanti alle notizie che giungono dalla Spagna serve fare chiarezza per dissipare ogni ombra circa le accuse su donazioni che sarebbero state fatte al M5S quando Maduro era ministro degli Esteri.” Lo afferma il senatore Pd Alessandro Alfieri, capogruppo del partito in commissione Esteri del Senato.