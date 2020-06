Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Quanto emerge dall'inchiesta in esclusiva del quotidiano spagnolo Abc sul finanziamento di 3,5 milioni è inquietante. Non si può fare certo finta di niente. Il M5S chiarisca subito, anche alla luce dell'attivismo in Europarlamento a favore del regime di Maduro".

Lo scrive su Twitter l’europarlamentare di Italia viva Nicola Danti.