M5S: Gozi, smentisca rivelazioni su soldi da Venezuela di Chavez

Roma, 15 giu.(Adnkronos) – "Se fossero confermate le rivelazioni del quotidiano spagnolo ABC, secondo cui il governo venezuelano guidato da Chavez, e con Maduro ministro degli Esteri, avrebbe finanziato con 3 milioni e mezzo di euro il Movimento 5 Stelle, saremmo di fronte a un fatto gravissimo".

Lo afferma Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe.

Secondo il giornale spagnolo, nel luglio 2010 il regime venezuelano avrebbe inviato una valigetta con i contanti al consolato di Milano, da consegnare a Gianroberto Casaleggio, in quanto 'promotore – si legge nel documento ufficiale dell'intelligence venezuelana riportato da ABC – di un movimento di sinistra, rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica italiana'. E' opportuno che il Movimento 5 Stelle smentisca al più presto questa vicenda che, se fosse confermata, metterebbe in imbarazzo non solo il loro partito ma l'intero governo italiano", conclude Gozi.