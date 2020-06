Milano: domani interrogatorio per ex assessore Massari arrestato

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – E' in programma domani l'interrogato di garanzia di Paolo Massari, l'ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una amica, un'imprenditrice ed ex compagna di scuola. Il 55enne giornalista sarà sentito dal gip Lidia Castellucci, la quale dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare in carcere.

L'uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori e il racconto della vittima, avrebbe avuto un appuntamento a cena con la donna, prima avrebbe proposto all'amica di lasciare lo scooter nel suo box, qui l'avrebbe aggredita e violentata. L'imprenditrice è riuscita a scappare in strada, dove è stata soccorsa dalla polizia. Per Massari, già coinvolto dieci anni fa in una storia di molestie e costretto a lasciare l'incarico che ricopriva a Palazzo Marino, è rinchiuso a San Vittore.