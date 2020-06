Editoria: D'Incà, 'solidarietà ad Ansa, trovare soluzioni per sistema'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Oggi agli Stati Generali mancherà il prezioso racconto dell'Agenzia Ansa perché i giornalisti, ai quali va la mia solidarietà, sono di nuovo in sciopero. È tempo di trovare una soluzione per il bene e per la qualità di tutto il sistema informazione del Paese".

Lo scrive in un tweet il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.