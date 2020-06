Fase 3: a Milano da domani notte torna divieto sosta per lavaggio strade

Milano, 16 giu. (Adnkronos) – A partire dalla notte tra domani e giovedì a Milano torna il divieto di sosta per la pulizia e il lavaggio notturni delle strade. Lo fa sapere l'Amsa: il divieto era stato sospeso nei mesi scorsi per l’emergenza sanitaria conseguente a Covid19, così come erano state sospese le limitazioni di parcheggio negli spazi delimitati da strisce gialle e blu, ripristinate dal Comune di Milano a partire dal 15 giugno.