Fase 3: Conte, Italia esce da shock senza precedenti, ora guardare al futuro (2)

(Adnkronos) – "l’Istat ci dice che oltre la metà delle imprese prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020, e che un’impresa su 4 segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività", riporta il premier.

"Non mi sono sfuggiti gli interventi che in questa situazione così critica abbiamo già dispiegato. Abbiamo messo sul campo e preventivato una quantità di risorse senza precedenti – rivendica Conte -: 80 miliardi più ovviamente le garanzie per la liquidità, le moratorie sui finanziamenti di famiglie e imprese. Dicevo ieri che in rapporto al Pil l’Italia si colloca in questo momento al secondo posto per impegni finanziari assunti, in Europa in particolare".

"Ci sono tantissimi provvedimenti tra quelli adottati: le moratorie e le garanzie poste sui crediti delle imprese attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE. Una misura che ha presentato delle criticità che io stesso non ho nascosto. Ci sono state anche delle interlocuzioni con alcuni di voi per cercare di capire e superare queste criticità – ricorda il premier -. C’è stata in sede di conversione molta attenzione e un grande contributo anche da parte del Parlamento per migliorare quel decreto e quelle norme.

Siamo in fase sperimentale".