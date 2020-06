Fase 3: Gelmini, 'con logica M5S Paese non riparte'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle è alla seconda prova di governo, e sta dando in maniera evidente l’immagine di un partito diviso e non maturo per assumere responsabilità di gestione”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Start', su SkyTg24.

“I grillini sono inadatti a guidare il Paese perché hanno una ricetta che punta alla decrescita – ha proseguito – hanno un’ostilità preconcetta nei confronti dell’impresa e tutto questo rende difficile affrontare la crisi che abbiamo davanti. L’Italia, come ha detto ieri anche il presidente di Confindustria Bonomi, ha bisogno di un progetto e di una ripartenza vera. Questo progetto deve mettere al centro gli imprenditori, coloro che rischiano, coloro che creano posti di lavoro.

La logica non può essere solo quella delle elargizioni, del risarcimento del danno, del tirare a campare".

"Purtroppo il Movimento 5 Stelle sta incidendo in maniera forte sui provvedimenti del governo, che sono orientati a far sopravvivere il Paese per qualche settimana, ma non ad una vera crescita e ad un vero rilancio”, ha concluso.