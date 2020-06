Musica: 'Baciami, lasciami, stringimi forte' il nuovo singolo di Chiara Castiglione

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) – "Baciami, lasciami, stringimi forte” è il nuovo singolo della cantautrice palermitana Chiara Castiglione, che anticipa l’uscita dell’omonimo album a metà luglio e sarà disponibile dal 22 giugno su tutti i digital stores. Arrangiato da Valerio Calisse (che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia, Vittorio Grigolo e Alessandro Safina) e mixato da Alex Trecarichi (ha mixato pezzi di Annalisa, Francesco Gabbani, Paola Turci, Loredana Bertè e Mahmood) il brano ospita Skuba Libre, finalista di Italia's Got Talent nel 2015, dove aveva reinterpretato "Il Volo del Calabrone" di Rimski-Korsakov, "Ave Maria" di Schubert e

"Gloria" di Vivaldi, stupendo il pubblico con il suo rap su musica classica ed uno stile inconsueto.

Nei suoi testi autobiografici, Chiara Castiglione si racconta senza filtri mostrando un carattere forte e solare. Dotata di una grande personalità timbrica ed espressiva, spazia con disinvoltura in diversi universi sonori come la bossa nova e il pop, sua grande passione.

Il nuovo singolo “Baciami, lasciami, stringimi forte” ft. Skuba Libre parla di libertà e più precisamente del desiderio di fuggire da un rapporto d’amore morboso che spesso fa sentire in catene – afferma Chiara – … di quando l’amore ti tiene ancorato ad un desiderio, alla speranza che tutto torni come prima, come era all’inizio, spontaneo e bellissimo ma, in realtà, il filo rosso che tiene unite due persone si è ormai definitivamente spezzato.

Ma è un pezzo che parla anche di emancipazione, del riconoscere che un sentimento può fare parte di te per sempre ma che, per il tuo bene, quando finalmente comprendi che ti sta trascinando verso il fondo, trovi la forza ed il coraggio di scegliere la tua autonomia, di mettere te al primo posto e lasciarlo semplicemente andare “come un aquilone che sfugge di mano”. Un sodalizio artistico, quello tra Chiara e Skuba Libre, che si compensa molto bene perchè vede le rime serrate del rapper alternarsi alla voce versatile ed energica di Chiara.

Il brano – afferma Skuba Libre – è la storia di un sogno che finisce, al termine del quale bisogna andare avanti senza mai voltarsi indietro …”voglio scappare, andare lontano, come un aquilone che scappa di mano, correre forte e andare oltre, oltre, oltre …”.