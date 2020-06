Sicilia: Pd, 'istituzione Zes conferma attenzione Governo al Sud'

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) – “L’istituzione delle Zone Economiche Speciali per la Regione Sicilia è la conferma dell’attenzione che questo Governo dedica al Mezzogiorno. Il provvedimento riguarda oltre seimila ettari di aree portuali, retroportuali e aree di sviluppo industriale con l’obiettivo di attrarre investimenti nei settori della logistica, dei trasporti e del commercio accompagnando la transizione ecologica degli insediamenti produttivi".

Lo dichiarano i deputati democratici Pietro Navarra e Carmelo Miceli.

"L’impegno del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, rappresenta il frutto di un lavoro collettivo, che ha visto in prima linea la deputazione meridionale – dicono -Si tratta di una misura che costituisce un’enorme opportunità, perché crea le condizioni per attrarre rilevanti investimenti sfruttando la semplificazione amministrativa che caratterizzerà la gestione delle Zes e la possibilità di accedere a rilevanti sgravi fiscali".

“La Sicilia dovrà farsi trovare pronta a sfruttare questa occasione, in particolare per ciò che riguarda il settore della portualità. Progettualità e capacità di spesa in tempi rapidi devono essere le linee guida da seguire da subito per sfruttare nel miglior modo possibile le opportunità offerte dall’istituzione delle zone economiche speciali”.